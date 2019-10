Demián Bichir envía sentido mensaje a su fallecida esposa

Demián Bichir, a siete meses de la pérdida de su esposa Stefanie Sherk, envió un cálido mensaje a través de sus redes sociales.

“En cada hora de este amanecer eterno, he sentido tu mano sosteniendo la mía, he visto tus brazos extendidos extendiéndose para sostener mi cara exhausta en tus manos curativas. En mis momentos más solitarios, donde ningún sol ilumina mi camino, he visto tus ojos azul cielo guiando los míos. Aunque he llorado más lágrimas que cualquier lluvia y he conocido el sonido del dolor, tu sonrisa angelical reconfortante convierte mis angustiadas noches en días alegres. Es tu nombre el que me rescata de mis horas más oscuras. Tu nombre de amor y gracia real. Tu nombre que siempre puedo decir para rezar en voz alta hasta que solo la felicidad reine nuevamente. Hasta que vea ese rayo cegador saliendo directamente de tu alma, para siempre puro, para siempre amado, para siempre viviendo en un lugar tan tranquilo, tan brillante donde tú y yo nunca más volveremos a estar separados. TE EXTRAÑO PROFUNDAMENTE, STEFANIE SHERK.”

Según las investigaciones la actriz y productora ató unas pesas a su cuerpo para después arrojarse a la alberca de su casa. Aunque los servicios de emergencia lograron revivirla después de pasar unos días en coma, finalmente perdió la vida el pasado 20 de abril.

Este sería el primer mensaje que públicamente realiza el actor mexicano, que desde un inicio dejó claro a los medios de comunicación que no hablaría más del tema y que incluso demandaría legalmente a quienes violaran su privacidad.