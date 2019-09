Demi Moore señala haberse perdido a sí misma tras separación de Ashton Kutcher

ESTADOS UNIDOS.- Demi Moore comparte nuevos detalles sobre el final de su relación con Ashton Kutcher, en la nueva edición de la revista ‘Inside Out’.

Recordemos que, luego de que anunciara su separación de Kutcher en 2011, un año después Ashton solicitó el divorcio, citando diferencias irreconciliables.

Antes del lanzamiento de su charla con la revista, Moore se sentó con Diane Sawyer para una entrevista exclusiva, parte de la cual se transmitió en Good Morning America este lunes.

Ahí podemos ver cómo Moore recordó cuando Kutcher se había ido, sus hijas no le hablaban y su ex esposo, Bruce Willis, se mantenía alejado. Durante este tiempo, se observa que Moore pesaba 102 libras y que se desplomó en una fiesta, donde llamaron a una ambulancia.

"Creo que la pregunta fundamental que se me planteó fue: '¿Cómo llegué aquí?'", Compartió Moore con Sawyer. "Quiero decir, desde donde comencé hasta lo que he experimentado, dónde he estado, ¿cómo llegué aquí?"

"Me perdí", dijo Moore sobre este período de tiempo. "Creo que si mirara hacia atrás, diría que me cegué y me perdí".

Esta nueva entrevista con Moore llega poco después de que se publicara su perfil en el ‘New York Times’, revelando que había sufrido un aborto espontáneo durante su matrimonio con Kutcher. Según la publicación, la actriz tenía la intención de nombrarla a ella y a la niña de Kutcher, Chaplin Ray, pero Moore perdió al bebé seis meses después de su embarazo.

En su entrevista con Sawyer, Moore también reflexionó sobre su infancia y el asalto sexual que sufrió cuando era adolescente.

Inside Out se lanzará el martes 24 de septiembre.