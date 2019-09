Demi Moore admite haber sido infiel a su primer esposo a un día de su boda

ESTADOS UNIDOS.- Demi Moore sigue dando de qué hablar con las confesiones escritas en su libro, en esta ocasión recuerda su turbio matrimonio con el músico Freddy Moore, de 69 años, y cómo ser infiel la obligó a enfrentar algunas verdades difíciles sobre su vida. Tenía solo 18 años cuando se casaron en 1980; Se divorciaron en 1985.

Según información de People, la actriz cuenta que "La noche antes de casarnos, en lugar de trabajar en mis votos, estaba llamando a un chico que había conocido en el set de una película", escribe Moore. "Me escabullí de mi propia despedida de soltera y fui a su departamento".

"¿Por que hice eso? ¿Por qué no fui a ver al hombre con el que me estaba comprometiendo a pasar el resto de mi vida para expresar mis dudas? Porque no podía enfrentar el hecho de que me iba a casar para distraerme de lamentar la muerte de mi padre ", escribe. "Porque sentí que no había espacio para cuestionar lo que ya había puesto en movimiento. No podía salir del matrimonio, pero podía sabotearlo".

Freddy Moore, Demi Moore pic.twitter.com/j58pe5NIuE — Çok Afedersiniz Rum (@lokumdakiboncuk) June 18, 2014

Después de su separación, Moore se casó con Bruce Willis en 1987, con quien tuvo tres hijos: Rumer, 31, Scout, 28, y Tallulah Belle, 25. La pareja se divorció en 2000.

Moore comenzó a salir con Ashton Kutcher en 2003. En una entrevista con The New York Times, publicada el 12 de septiembre, More habló sobre Kutcher, de 41 años, y su diferencia de edad de 15 años.

Después de que la pareja se casó en 2005, Moore y Kutcher supuestamente buscaron tratamientos de fertilidad, pero ella comenzó a beber y abusar de Vicodin, y la pareja terminó por divorciarse en 2013.

Demi afirma que Ashton estaba al corriente de lo que planeaba revelar...https://t.co/Mu7whZTxoI — Revista Vanidades (@vanidadesmx) September 24, 2019

Según el Times, la separación de la pareja se produjo después de que Moore se enteró de que Kutcher la había engañado.