Demi Moore: Desnudo, adicciones, abuso sexual y aborto

ESTADOS UNIDOS.- Demi Moore es la protagonista de la más reciente edición de Harper’s Bazaar’s y en la que la actriz decidió sincerarse respecto a varios pasajes de su vida.

Según la revista, Moore experimentó una "infancia nómada", una en la que viajó por el país con sus padres y su hermano. Las experiencias dolorosas comenzaron a una edad temprana. En un momento durante la entrevista, Moore recordó haberse apresurado a revivir a su madre después de una sobredosis.

"Lo siguiente que recuerdo es usar mis dedos, los dedos pequeños de un niño, para cavar las píldoras que mi madre había tratado de tragar de su boca mientras mi padre la mantenía abierta y me dijo qué hacer", dijo a la publicación. "Algo muy profundo dentro de mí cambió y nunca retrocedió. Mi infancia había terminado".

Según la publicación, la madre de Moore la llevó a veces a un apartamento en West Hollywood para escapar del alcoholismo de su padre, que Moore luego descubrió que no era su padre biológico. Fue aquí donde conoció a Nastassja Kinski. Como escribió en su nueva memoria, Inside Out, Moore ayudó a Kinski a hacer líneas para su audición.

"Tenía esa sensación de sí misma que yo tanto quería", afirmó, según Harper's Bazaar. "Aunque no sabía lo que era. Para mí, ella representaba una sensación de libertad que ni siquiera podía comprender. Era una sensación de pertenencia. [Y sentí] que si podía encajar allí, entonces sería significa que está bien que estoy aquí ... que está bien que haya nacido ".

Según The New York Times, Moore también reveló en el libro que fue violada a los 15 años.

A los 16 años, Moore conoció a su primer esposo, Freddy. Se casaron dos años después, pero finalmente se divorciaron. Mientras tanto, su estrella estaba en ascenso. Ella apareció en el Hospital General y obtuvo papeles en películas como Blame It on Rio. Moore se casó con Bruce Willis en 1987. En el transcurso de su matrimonio, dieron la bienvenida a tres hijos juntos. También protagonizó películas como Ghost, Indecent Proposal, Striptease y G.I. Jane Después de más de una década de matrimonio, la pareja de celebridades se separó.

Moore luego salió con Ashton Kutcher. Relación que fue muy polémica debido particularmente asu diferencia de edad de 15 años. Según The New York Times, Moore quedó embarazada de una niña durante su tiempo juntos. Tenía la intención de nombrar a la niña Chaplin Ray; Sin embargo, perdió al bebé seis meses después en su embarazo. Según el periódico, Moore comenzó a beber después de que perdió al niño.

Las estrellas se casaron en 2005. Según The New York Times, Moore y Kutcher buscaron tratamientos de fertilidad durante su matrimonio. Sin embargo, según el periódico, su consumo de alcohol empeoró y estaba abusando de Vicodin.

Kutcher solicitó el divorcio en 2012 y se finalizó en 2013. Él ahora está casado con Mila Kunis.

Después de ver que su salud y relación con sus hijas se deterioraron, Moore buscó ayuda. Según el periódico, terminó yendo a rehabilitación por trauma, codependencia y abuso de sustancias y buscó ayuda para sus problemas de salud. También comenzó a reconstruir sus relaciones con sus hijos.

"En retrospectiva, me di cuenta de que cuando abrí la puerta [de nuevo], solo estaba revelando mi poder", dijo cuando habló de su batalla contra la sobriedad. Luego agregó: "Creo que lo pensaría así: fue muy importante para mí tener un parto natural porque no quería perderme un momento. Y con eso experimenté dolor. Así que parte de estar sobrio es, No quiero perderme un momento de la vida, de esa textura, incluso si eso significa estar en algo de dolor ".