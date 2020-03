Demi Lovato se sincera y habla sobre sus trastornos alimenticios

Demi Lovato no ha parado de causar sensación luego de su regreso a los escenarios unas semanas atrás. Asimismo, su majestuosa participación en la final de la NFL, donde cantó el himno de Estados Unidos, fue muy elogiada.

La intérprete ha dado de nuevo nota, tras conceder una entrevista a Ashley Graham en su famoso podcast, donde se sinceró por completo.

La cantante y actriz de 27 años abrió su corazón y confesó a Graham todo su sentir respecto a los trastornos alimenticios que ha padecido.

"Estoy cansada de huir de mí misma con constantes entrenamientos y dietas extremas... pensé que me estaba recuperando de mi trastorno alimenticio y, en cambio, estaba cayendo completamente en otro", expresó Demi.

La artista dijo que una de las cosas más complejas de sobrellevar dicha situación son los comentarios de "ciertas personas a tu alrededor" diciéndole cómo debería verse.

Según la popular norteamericana, sintió que se estaba desmoronando al intentar decirle al mundo que se encontraba bien y feliz "cuando realmente no lo estaba".

Los fans de la ex estrella de Disney no tardaron en reaccionar ante su revelación. "Demi habla de sí misma como si no tuviera idea de cuán extremadamente hermosa se ve... Desearía que pudiera ver lo que vemos", manifestó un cibernauta.