Demi Lovato se disculpa con sus fanáticos

Demi Lovato se disculpó por aceptar un viaje gratis a Israel donde fue bautizada en el río Jordán.

"Estoy extremadamente frustrada", escribió la estrella del pop de 27 años, en una historia de Instagram eliminada desde entonces. "Acepté un viaje gratis a Israel a cambio de algunos mensajes. Nadie me dijo que habría algo malo en ello. Dicho esto, lamento haber lastimado u ofendido a alguien, esa no era mi intención".

Lovato admitió que no se dio cuenta de que sería controvertido, no estaba destinado a ser una declaración política, y se disculpó por no estar "más educada". Pues muchos fanáticos se enfocaron más en el actual conflicto israelo-palestino.

"A veces las personas te presentan oportunidades y puedes mirar hacia atrás", continuó. "Esto estaba destinado a ser una experiencia espiritual para mí, NO UNA DECLARACIÓN POLÍTICA y ahora me doy cuenta de que lastima a la gente y lo siento. Lo siento, no estoy más educado, y lo siento por este viaje fue sólo una experiencia espiritual".

La cantante de "Sober" aceptó que iba "en contra de todos los consejos" dados por su equipo y decidió disculparse públicamente porque sentía que era lo "correcto" para ella.

"... Prefiero meterme en problemas por mí misma", dijo. "Amo a mis fanáticos, a todos, de todas partes".

Lovato compartió varias fotos de esta semana, que incluyeron una parada en Yad Vashem, el Centro Mundial de Recuerdos del Holocausto en Jerusalén.