Demi Lovato se aleja de redes sociales

Demi Lovato dio a conocer a traves de su cuenta de Instagram que se tomaría un descanso de las redes sociales, Esto a tan sólo unos días de que se viera involucrada en polémica con Taylor Swift.

“Me tomaré un descanso por un tiempo. Sean gentiles”, escribió la cantante en una historia de Instagram.

Lovato cambió su foto de perfil por un color liso. Cabe señalar que su cuenta permanece activa y suma más 72 millones de seguidores.

No es la primera vez que Demi se aleja de las redes sociales, ya lo ha hecho en varias ocasiones cuando no se encuentra bien de salud, pues recordemos que ha sufrido de depresión.

Incluso Lovato, durante una entrevista con el Dr. Phill, habló sobre su dura batalla contra el trastorno mental, e incluso reveló que cuando apenas tenía 7 años, llegó a pensar en quitarse la vida.

"La primera vez que tuve tendencias suicidas fue cuando tenía siete años y tuve esta fascinación por la muerte. He experimentado cosas de las que no he hablado y no sé si alguna vez hablaré de ellas. A los siete años, sabía que si me quitaba la vida, el dolor terminaría.

Además, la cantante ha confesado que los pensamientos no sólo los tuvo a esa corta edad, sino que volvía cada vez que sufría de Bullying.