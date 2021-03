Demi Lovato revela los verdaderos motivos de romper su compromiso con Max Ehrich

CIUDAD DE MÉXICO.- Después del escándalo en el que Demi Lovato y Max Ehrich protagonizaron en 2020 al comprometerme en matrimonio al poco tiempo de conocerse y posteriormente romper su relación, haciéndolo un hecho mediático, Demi por fin da su versión sobre lo sucedido.

Fue a través de su documental “Dancing With the Devil”, mismo que se estrenará el próximo 23 de marzo en YouTube, donde la cantante menciona la parte de su vida donde se comprometió con el actor de Hollywood, a quien supuestamente terminó a través de sus redes sociales.

Demi y Max se comprometieron el 22 de julio de 2020, tras cuatro meses de estar saliendo juntos. Él le habría pedido matrimonio en California con un gran anillo de diamantes.

Luego de que Erich le propusiera que se casaran, Demi compartió una serie de fotos de su propuesta junto a la playa, en Instagram y confesó haberle dado el "sí" al hombre que la hizo querer "ser la mejor versión" de sí misma.

La gran incógnita

En los últimos días, Demi Lovato ha acaparado los titulares de portales de noticias por las revelaciones que ha hecho sobre su vida en su más reciente documental, según los adelantos que ha hecho la artista, y uno de ellos es en donde habla sobre la relación fugaz que tuvo con Max Ehrich.

En una publicación que la revista Quién realizó, se dijo que en una de sus últimas entrevistas, Demi Lovato habría afirmado que el final de sus compromiso con Max Ehrich había sido un gran alivio porque le hizo sentir que por fin podía empezar a “vivir su verdad” y explorar con libertad su sexualidad para descubrir qué significa para ella identificarse como “queer”.

Pero en el documental se le vería más afectada de lo que dijo haber estado, ya que inicialmente Demi trata de proyectar una imagen sobre lo mucho que le entristece haber terminado con el actor de la manera en que acabó, pero se alegra que eso no la orillara a deprimirse y consumir drogas.

Pero en escenas posteriores que se encargo de grabar ella misma, a Lovato se le ve llorando tras descubrir los comentarios que su exprometido había realizado sobre ella, en la que la acusaba de haber utilizado su fracaso sentimental para promocionar su tema “Still Have Me”.

Lo que dije antes no representa realmente por lo que estoy pasando. Durante todo este tiempo pensaba que no lo extrañaba. Solo extraño a la persona con la que empecé la cuarentena… y no sé cómo entregarle mi corazón a alguien después de todo esto", expresó entre lágrimas.