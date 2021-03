Demi Lovato quiere ser madre… ¡Planea adoptar un bebé!

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato ya tiene planes de hacer crecer a su familia, pues se proyecta en el futuro como una amorosa madre.

La cantante de "Sorry Not Sorry" desea tener un hijo, pero no se ve a sí misma embarazada, por lo que está pensando en adoptar.

Creo que, en todo caso, quiero adoptar, más que nada", dijo el cantante, de 28 años, a Joe Rogan el sábado 27 de marzo .

“La vida no va de acuerdo con ningún plan. Entonces, podría sentarme aquí y decir: 'Sí, me encantaría tener hijos'. Pero no lo sé, porque eso podría cambiar la semana que viene. Creo que en este momento quiero adoptar, seguro ".

La también actriz dijo que su vida ha cambiado en muy pocos meses, pues luego de estar comprometida con Max Ehrich, ahora se siente bien estando sola.

“No sé, estaba comprometida con un hombre, [ Max Ehrich ], el año pasado. Pensé totalmente que ya estaría casada, quizás embarazada. Y ese no es el caso”, dijo. "Sé que mi vida no va según mi plan".

La ex estrella de Disney Channel agregó que no sabe si terminará con un hombre. “Realmente no puedo imaginarme ni siquiera quedar embarazada”, explicó Lovato durante el episodio de “Joe Rogan Experience”. "No lo sé. Soy tan fluido ahora, y una de las razones por las que soy tan fluido es porque estaba súper cerrado ".

A principios de este mes, la nominada al Grammy le dijo a Glamour que sintió una "sensación de alivio" al poder "vivir [su] verdad" después de romper su compromiso con Ehrich .

“El año pasado, estaba comprometida con un hombre y cuando no funcionó, pensé, 'Esta es una gran señal'”, dijo Lovato en ese momento. “Me enganché con una chica y pensé: 'Me gusta mucho más'. Se sintió mejor. Se sintió bien ".

La ex pareja comenzó a salir en marzo de 2020 y anunció su compromiso cuatro meses después. "Me siento honrado de aceptar tu mano en matrimonio", escribió la futura esposa a través de Instagram en julio de 2020. "Te amo más de lo que podría expresar una leyenda, pero estoy feliz de comenzar una familia y una vida con él. tú. Te amaré por siempre mi bebé. Mi compañero. ¡Por nuestro futuro! "