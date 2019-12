Demi Lovato presume de ser una 'sobreviviente'

ESTADOS UNIDOS.- En julio de 2018 Demi Lovato se convirtió en noticia luego de que fuera llevada de urgencia a un hospital debido a una sobredosis. La estrella sobrevivió y luego prometió públicamente "nunca dar por sentado otro día en la vida, ni siquiera los malos".

Después de ese suceso, Lovato mantuvo principalmente un perfil bajo salvo para las selfies ocasionales de Instagram. Desde entonces, ha comenzado a surgir más públicamente, incluso con su primera entrevista en más de un año el mes pasado.

"Nunca he estado más en sintonía con quién soy que donde estoy hoy", dijo en la Cumbre 2019 de Teen Vogue en Los Ángeles. "La vida no vale la pena a menos que la estés viviendo por ti mismo. Si estás haciendo cosas por otras personas, no va a funcionar", señaló.

Es por ello que, al parecer, rindió homenaje a la persona que es hoy en día, pues recién se realizó un tatuaje con la palabra: "sobreviviente".

El artista del tatuaje Dr. Woo reveló la nueva tinta del cuerpo del guión en su página de Instagram, junto con la leyenda "En una real".

Si bien Lovato aún no ha comentado sobre su último arte corporal, ha insinuado que la espera de nueva música está terminando.

Como la estrella escribió en Instagram a principios de este mes, "La próxima vez que escuches de mí, estaré cantando...”