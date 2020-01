Demi Lovato no descarta formar una familia con una mujer

Demi Lovato habló abiertamente sobre su sexualidad. Y fue en el programa “Sirius Show radio Andy”, conducido por Andy Cohen, donde la intérprete reveló sin tapujos detalles su intimidad.

Ante la pregunta sobre si le gustaría tener una familia. Demi dio una sorpresiva respuesta. “Todavía lo estoy resolviendo”. En referencia a su duda si la formaría con un hombre o con una mujer.

“No les dije oficialmente a mis padres que me vi terminando posiblemente con una mujer hasta el 2017”, especificó Lovato, que explicó cómo fue el momento en que conversó claramente del tema con ellos.

“Fue realmente emotivo y muy hermoso, después de todo estaba hecho, estaba temblando y llorando. Me sentí abrumada, tengo apoyo de padres increíbles, fueron de un gran apoyo”.

La ex estrella de Disney aseguró que su padre no se sorprendió con la noticia, pero que con su madre no fue tan fácil, aunque al final las cosas salieron mejor de lo que esperaba.

“Mi madre era la persona por la que estaba super nerviosa, pero ella dijo: ‘Solo quiero que sean feliz’, y eso fue tan hermoso e increíble, estoy muy agradecida”.

Finalmente, la cantante que interpretará el himno de los Estados Unidos en el Super Bowl LIV, comentó: “No sé cómo será mi futuro. No sé si voy a tener hijos este año o en 10 años. No sé si lo haré con una pareja o sin ella, porque las mujeres no necesitan pareja”.