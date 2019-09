Demi Lovato muestra orgullosa sus celulitis, sin miedo y sin vergüenza

CALIFORNIA.- No es ningún secreto que Demi Lovato ha pasado por momentos depresivos e incluso de ansiedad debido al acoso que recibe en redes sociales, donde ha tenido momentos en los que ha sido criticada y señalada por su aumento de peso.

En esta ocasión, Lovato se armó de valor y encara a esas personas que critican su cuerpo.

La cantante publicó una fotografía de ella en bikini donde muestra muy orgullosa sus marcas de celulitis, afirmando que no tiene nada de que avergonzarse.

‘‘Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar. Y adivina qué, ¡es CELULITIS! Estoy literalmente muuuy cansada de estar avergonzado de mi cuerpo, editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho, pero es la verdad) para que otros piensen que soy SU idea de lo que es hermoso,Pero no soy yo. Esto es lo que conseguí. Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtico con lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona’’, señala Lovato.

‘‘Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando espero dar a luz algún día. Es una gran sensación estar de vuelta en la televisión / cine sin estresarme con un extenuante programa de entrenamiento antes de las 14 horas del día, o privarme de un pastel de cumpleaños real en lugar de optar por la sandía y la crema batida con velas porque estaba aterrorizado por un pastel y era miserable en alguna m$%& de dieta loca’’, agrega la también actriz en cuanto a la estricta dieta que en ocasiones se tiene que someter para no subir de peso.

La estrella aprovechó el post para dar un consejo a sus seguidores sobre lo importante que es el amor propio y anunciar su regreso a la música.

‘‘De todos modos, aquí estoy, Y yo me amo ¡Y tú también deberías amarte! Ahora de vuelta al estudio ... Estoy trabajando en un himno ...también. Solo para que todo el mundo esté claro... No me entusiasma mi apariencia, PERO lo aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar su cuerpo hoy también’’, finalizó Demi.

Como era de esperarse recibió el apoyo de sus seguidores y fanáticos, quienes no dejaron de decirle lo hermosa que es al natural.