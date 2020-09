Demi Lovato lanza nuevo tema sobre ruptura

ESTADOS UNIDOS.- Parece que Demi Lovato sabe cómo reponerse de su reciente ruptura y eso lo ha dejado claro luego de que lanzara una nueva canción sobre una relación fallida.

La famosa recurrió a su cuenta oficial de Twitter para compartir el nuevo tema bajo la descripción de: ‘’La música siempre está ahí para mi’’.

Cabe señalar que, según información de TMZ, ni siquiera su equipo sabía de dicha publicación, por lo que tuvieron que actuar rápido para publicarla en las plataformas y así sus fanáticos puedan comprarla. El sencillo se encuentra bajo el nombre de "Still Have Me”.

Music is always there for me... pic.twitter.com/I77rrfFj8r — Demi Lovato (@ddlovato) September 30, 2020

La letra de la canción ciertamente pinta una imagen de angustia, "Soy un desastre y todavía estoy rota ... no tengo mucho, pero al menos todavía me tengo ... y eso es todo lo que necesito”, expresa.

"Still Have Me" se convierte en el segundo sencillo de Demi desde que lanzó "Ok Not to Be OK" a principios de este mes, que siguió a "Anyone", la canción que interpretó en los Grammys y escribió 4 días antes de su sobredosis.