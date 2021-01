Demi Lovato hablará de su sobredosis en su documental

ESTADOS UNIDOS.- La estrella del pop Demi Lovato sorprendió a sus seguidores con la notica que lanzará un documental en el que hable sobre su vida y los problemas que ha tenido, producto de su adicción a las drogas, incluyendo la sobredosis en 2018.

De acuerdo a la información publicada por la revista Quién, Demi Lovato abrirá su corazón a sus fanáticos y hablará sobre el duro camino que ha tenido que pasar al enfrentar su adicción a los narcóticos y sobre cómo ha sido su recuperación.

Hay tantas cosas que he querido decir, pero tenía que esperar para poder decirlas correctamente. Gracias a mi familia, a mis amigos y a mis fans por haber estado a mi lado durante los dos últimos años, en los que he aprendido muchísimo y he madurado a todos los niveles. Estoy muy emocionada de poder contar esa historia que tenía guardada desde hace tanto tiempo", expresó para un medio de comunicación.