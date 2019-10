Demi Lovato fue bautizada en el río Jordán

Demi Lovato acudió a su cuenta de Instagram para compartir fotos de un viaje reciente que hizo a Israel, donde también fue bautizada en el río Jordán.

"Soy un cantante estadounidense. Fui criada cristiana y tengo antepasados judíos. Cuando me ofrecieron una oportunidad increíble para visitar los lugares que había leído en la Biblia mientras crecía, dije que sí. Hay algo absolutamente mágico en Israel, "Demi escribió. "Nunca sentí un sentido de espiritualidad o conexión con Dios... algo que me faltaba desde hace unos años. La espiritualidad es tan importante para mí... bautizarme en el río Jordán, el mismo lugar donde Jesús fue bautizado. Nunca me había sentido más renovada en mi vida ".

Últimamente, la estrella de Disney Channel ha estado avanzando significativamente en lo que respecta a su vida personal y su carrera.

Desde rodearse de amigos y familiares hasta volver a sus raíces de actuación al conseguir un papel de invitada en la última temporada de Will & Grace.

"Este viaje ha sido muy importante para mi bienestar, mi corazón y mi alma. Estoy agradecida por los recuerdos y la oportunidad de poder llenar el agujero del tamaño de Dios en mi corazón", continuó Demi. "Gracias por invitarme, Israel".

Demi Lovato ha demostrado tener un gran avance en cuanto a su salud, bienestar y seguridad, pues recordemos que hace tan sólo el año pasado habría sufrido una sobredosis.