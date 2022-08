Demi Lovato deja atrás el lenguaje inclusivo y pide que le llamen por 'ella'.

Tijuana, Baja California.- Demi Lovato decidió dejar atrás los pronombres inclusivos y volver a ser nombrada como 'ella'.

Fue en una entrevista para “Spout” podcast cuando informó daría este paso atrás porque es una persona fluida.

Este martes también compartió el motivo de su cambio de decisión tras un año de anunciar quería ser nombrada en lenguaje inclusivo.

La famosa compartió que antes su "energía (era) masculina y femenina" pero ahora afirmó 'sentirse más femenina'.

Cuando me enfrenté a la decisión de entrar al baño y decía 'mujeres' y 'hombres', no sentí que hubiera un baño para mí porque no necesariamente me sentía como una mujer”, puntualizó. “No me sentía como un hombre. Me sentí como un ser humano”