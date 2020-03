Demi Lovato da a conocer su deseo por besar a Rihanna

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato estuvo de invitada en el programa estadounidense "The Ellen DeGeneres Show", en donde se sinceró y habló de sus luchas pasadas con la adicción, la sobriedad, los trastornos alimentarios y Rihanna.

Durante la entrevista que se transmitió el jueves, la cantante de "Sorry not Sorry" habló sobre una aparición previa en el programa de chat, en la que parecía un poco obsesionada con besarse con Rihanna.

DeGeneres le preguntó a la cantante acerca de su visita en 2018, cuando jugó el juego "Who’d You Rather" de Ellen. En ese momento, a Lovato se le presentaron dos celebridades y se le pidió elegir con quién preferiría hacer algo.

Después de que DeGeneres sacó algunos grandes nombres como Harry Styles, Zac Efron, Drake, Rita Ora y Kristen Stewart, Rihanna fue la elegida.

"¡Ella no lo ha hecho!" Dijo Lovato, riendo. Luego agregó rápidamente: "No me ofende; ella es Rihanna".

"Rihanna, ¿cómo te atreves?" Dijo Ellen en broma.

"Mira, solo quiero besarme, ¿de acuerdo?" Dijo Lovato. “Quiero decir, podríamos hacer una canción juntos también. Tal vez lo veamos en el video”, expresó.

Lovato, quien recientemente le dijo a Andy Cohen durante el programa de Radio Andy SiriusXM que no fue sino hasta 2017 que había hablado "oficialmente" con sus padres sobre "terminar posiblemente con una mujer", continuó diciendo que se está tomando un descanso de buscar amor en línea.