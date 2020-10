Demi Lovato busca ayuda de abogados para que su ex prometido la deje en paz, señalan

ESTADOS UNIDOS.- Hace unas semanas Demi Lovato se volvió tendencia en redes sociales luego de darse a conocer que había terminado su relación con su ex prometido Max Ehrich. No obstante, parece que el actor no deja de buscarla.

Según información de E! News, una fuente cercana a la cantante dice que Max "no la dejará sola" después de su ruptura. La noticia llega solo un día después de que lo vieron n la playa donde le propuso matrimonio durante el verano.

‘’Demi está teniendo todo tipo de problemas porque Max no la deja en paz… Ha estado tratando de ponerse en contacto con su familia y amigos y todos lo han bloqueado. Ahora está en contacto con abogados para saber qué hacer”, aseguró la fuente.

Cabe señalar que, hace un par de semanas atrás, otra persona más contó que que Demi está avergonzada por cómo Max manejó la ruptura. Fue a Instagram Live el 2 de octubre y la acusó de ser ella la que usó la ruptura para publicidad.

“Demi no quiere tener contacto con Max en este momento. Ella está completamente avergonzada por la forma en que él ha estado actuando y poniendo su relación en explosión a través de las redes sociales", dijo la fuente anteriormente. "Ella no quiere tener nada que ver con él”, finalizó.