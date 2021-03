Demi Lovato admite haber usado a Max Ehrich para tener estabilidad

ESTADOS UNIDOS.- Demi Lovato se sinceró sobre la ruptura de su noviazgo con Max Ehrich, quien le había pedido matrimonio a tan sólo seis meses de relación.

La famosa, quien acababa de salir de rehabilitación tras una sobredosis que casi acaba con su vida, admitió que inconscientemente usó su compromiso con su pareja para sentir que tenía estabilidad emocional y demostrar a todos que estaba bien.

En una entrevista a Entertainment Weekly, la intérprete de “Sorry not sorry” piensa que se engañó a sí misma al encontrarse en un falso sentimiento de confort.

“Realmente me engañé a mí misma, porque era lo más seguro y esperado. Obviamente, me quería profundamente la persona (Max), pero había algo dentro de mí que decía: ‘Tengo que demostrarle al mundo que estoy bien’. Ahora que no estoy comprometida o casada y estoy bien, pienso, ‘Guau. ¿No es eso mucho más empoderador?’ No es esta falsa sensación de seguridad”, expresó la intérprete.

La ex chica Disney dijo que al tener su anillo de compromiso en la mano, sintió la ilusión de tener una relación real, pues junto a Max todo parecía estable y tranquilo. Sin embargo, se dio cuenta que realmente no lo amaba y sólo trataba de vivir una mentira.

“Además, el tamaño de ese anillo lo hizo realmente real. En el segundo en que lo me lo quité, pensé: ‘¿Sabes qué? Estoy bien. No necesito eso’ Simplemente no necesito un objeto en mi dedo para hacerme sentir como si tuviera mi mierda en orden. Parece estabilidad, pero no significa que lo sea”, agregó.

Las imágenes de su compromiso matriomonial fueron borradas de las redes sociales de los cantantes.

Por ese motivo, Demi aprendió una valiosa lección y es dejar que la vida fluya por sí sola y no querer apresurar nada.

“En realidad no crezco a través de la estabilidad. Encuentro que me gusta vivir no en el caos o la crisis, sino en la fluidez. No es [estar] estancado y quieto en un ideal o una tradición que nos impuso el patriarcado”, afirmó.

En julio del año pasado, Demi y Max se comprometieron, presumiendo su romántica pedida de mano en redes sociales. El famoso le regaló a la cantante un enorme anillo de diamantes, e hizo la propuesta matrimonial en una playa.

Sin embargo, dos meses después confirmaron su ruptura, pues tal parece que el fin de la cuarentena mermó su relación.

“Demi y Max estuvieron básicamente juntos las 24 horas del día, los 7 días de la semana durante meses. Vivían en una burbuja sin estrés y todo era simplemente divertido. Ahora ambos están trabajando y en costas separadas”, reveló la revista.