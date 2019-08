Demanda paparazzi a Jennifer Lopez y Alex Rodríguez

LOS ÁNGELES, California.- Jennifer López y Alex Rodríguez viajaban en su auto cuando supuestamente derribaron a un hombre en un callejón de Los Ángeles, al menos así lo señala una demanda que presentó el perjudicado contra la pareja.

Según información de TMZ, Liyanage Perera afirma que estaba caminando detrás de un restaurante de Melrose Ave en octubre pasado cuando fue golpeado por el Cadillac SUV en el que A-Rod y JLo eran pasajeros.

En la demanda, Liyanage afirma que resultó gravemente herido y pide a la cantante y al jugador de béisbol cubrir los gastos médicos, más daños. La demanda no menciona la profesión de Liyanage.

Liyanage admite que A-Rod y JLo no estaban detrás del volante, pero en la demanda afirma que no pudieron instruir a su equipo de seguridad para que fueran cuidadosos cuando se alejaron del restaurante. También señala que no se detuvieron para verlo, "huyeron rápidamente de la escena", señala.

Liyanage tenía un informe con el Departamento del Sheriff, pero nunca se presentaron cargos penales. Fuentes policiales dijeron que los peatones no pueden bloquear un vehículo al pararse frente a él, y que los conductores pueden avanzar lentamente.