Demanda Karla, de Enamorándonos, a cirujano por mala operación en los senos

CIUDAD DE MÉXICO.-Tras una mala operación de senos la vida de Karla, también conocida como Kami, cambió drásticamente y, por ello, decidió demandar al cirujano que le metió cuchillo.

La ex participante del programa Enamorándonos interpuso una denuncia contra el doctor Gamaliel, conocido como "El Médico de las Estrellas" por negligencia médica, usurpación de profesión, lesiones dolosas y mala práctica de los conocimientos teóricos y contra Ailed relacionista pública del programa, quien la defraudó pidiéndole dinero para la cirugía.



Todo estos datos se encuentran en la carpeta de investigación CI-FMH/MH-4/UI-2 S/D/14497/10-2019, que se presentó en octubre del 2019 en la Alcaldía Miguel Hidalgo.



La modelo contó que Ailed se dedicaba a conseguir intercambios de ropa y cirugías; la mujer le pidió distintas cantidades de dinero, desde 25 mil como adelanto y 15 mil pesos que dio a través de pagares de 5 mil pesos cada uno un días antes del tratamiento estético.



Días después, Kami se enteró a través de la asistente del médico que ellos nunca recibieron la lana, ya que la cirugía iba a ser parte de un intercambio por ser figura pública, razón por la que Ailed está acusada de fraude.



Yo ya traía implantes antes, pero quería hacerme una reducción, porque mis implantes eran muy grandes y la columna me lastimaba, esta persona me comentó que varias amorosas (como Jeni de la Vega) se habían operado con este doctor y que era el mejor del mundo", comentó.



El 19 de julio entró al quirófano y desde que llegó a casa notó deformidades en sus nuevos implantes, pero en la clínica le decían que necesitaba esperar para ver el resultado final.



"Cuando ya no tenía los puntos seguía con deformaciones y me dijo (Gamaliel) 'el pezón esta chueco, aquí tienes hoyos, te voy a inyectar grasa y te tengo que hacer otra operación'. La verdad eso ya dije no, fue en el momento en que decidí levantar una denuncia contra él", contó.



Actualmente @BerzunzaKam, como se le conoce en redes sociales, tiene 6 meses sin trabajar debido a los dolores que presenta en brazos y pechos y tras consultar a varios médicos, se está tratando en el Hospital General de México, sin embargo está buscando más opciones con doctores particulares.

"El diagnóstico es que tengo lesionadas todas mis mamas, las terminales nerviosas lesionadas también, me dijeron que tienen que retirarme todo, como las personas que tienen cáncer y les quitan el busto (mastectomía).