Demanda Anel a Alejandra Ávalos por declaraciones sobre José José y sus hijos

Ciudad de México.- Anel Noreña, ex esposa de José José, dio a conocer que demandó a Alejandra Ávalos por las declaraciones que la cantante y actriz ha realizado con respecto al llamado “Príncipe de la Canción” y sus hijos, incluyendo a Manuel José, quien nunca fue reconocido por el fallecido cantante.

“Yo creo que Alejandra Ávalos ha confundido lo que quiere decir la libre expresión a hacer comentarios con dolo, con perversidad y mentiras… todo lo que dice son mentiras… suposiciones… el otro día dijo que traía los genes en la mano (de Manuel José), no sé ni me importa, lo que pasa es que en mi país hay justicia, hay leyes y las leyes son maravillosas, pero cuando las sabes usar y las aprietas… ¡uy, cuidado!”, y hoy me he permitido traer al licenciado Martínez Ríos para que conteste a la señora Ávalos”, denunció Anel en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, el abogado de la madre de los hijos mayores de José José agregó: “Próximamente irá un notificador del poder judicial a su domicilio para emplazarla a juicio, yo creo que se ha perdido un poco, o la gente ha confundido la libre expresión…”.

Sin embargo, la periodista Shanik Berman interrumpió la entrevista manifestando que ella no consideraba que Alejandra hubiera vulnerado el honor de Noreña al haber dicho que el hijo no reconocido de José José canta mejor que José Joel, y remató subrayando que eso era verdad, a lo que Anel replicó: “Shanik, pero eso qué me importa, a mí lo que me duele es que la mujer se dice amiga de José José y saca un hijo que no es su hijo”. Acto seguido, Berman agregó: “pero a ti no te consta, tú no estabas en ese colchón”, e inmediatamente la ex de José José dijo: “Claro que no, ni a ella (Ávalos)… ¿o a ella sí?”.

Anel se negó a seguir dando réplica a los comentarios de la periodista de espectáculos y el abogado de Anel detalló que buscará reparar el daño moral que tiene su cliente, y que tanto Berman como Alejandra no conocen de las leyes y por esa razón la demanda contra la intérprete sí procederá.

“Señora Ávalos, las pruebas de paternidad no se hacen con la experiencia que usted dice tener, todo lo que usted dice tener y los testigos que manifiesta lo va a tener que comprobar en un tribunal, de lo contrario va a tener que pagar esa reparación”, subrayó el licenciado.

Visiblemente molesta, Noreña agregó: “¡qué tiene que salir esta señora!, que ni es de mi familia ni la conozco, ni nunca oí jamás a José hablar de ella cuando éramos jóvenes, jamás.... qué tiene que salir a decir que si los genes, que fulanito este, ¿qué les importa?... Yo estoy fascinada con lo que tengo hoy en día, que le quede claro a todo mundo, no tengo problema, pero se callan o se callan”.

Por último, el abogado aprovechó la oportunidad para enviarle un contundente mensaje a Manuel José. “También tenemos ahí una invitación si él dice ser hijo del “Príncipe de la Canción” lo invitamos a que se haga una prueba, no nada más con José Joel, con Marysol (Sosa), invitamos a la señora Sara (Sosa) y con el primo de los hijos del cantante”.

De esta forma Anel Noreña le declaró la guerra a Alejandra Avalos a prácticamente unos días de conmemorarse el primer aniversario luctuoso del cantante José José.