Del Torito al antivacunas: León Larregui, perseguido por el escándalo

El vocalista del grupo de rock mexicano Zoé, León Larregui, se hizo tendencia en Twitter por ser suspendido de dicha red social luego de compartir un mensaje en contra de las vacunas Covid-19.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aún, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control, de Roma! Me amenazarán o inventarán cosas de mí… pero es la verdad", escribió el cantante, quien antes de ser suspendido fue juzgado por los usuarios de "ignorante" e "irresponsable".

Hubo quienes compararon sus ideas con las de Paty Navidad, quien ha sido criticada por estar en desacuerdo con las implementaciones ante el virus mundial. Pero también hubo quienes lo acusaron de abusar de las drogas.

Pero no es la primera vez que León se involucra en escándalos. El año pasado fue señalado dentro del movimiento #MeTooMúsicosMexicanos, organizado en redes sociales para denunciar abuso o violencia contra las mujeres.

"Yo tenía 13 años cuando conocí a León Larregui, me veía más grande y a él le gustaba hacerme sentir así", escribió una denunciante, quien además aseguró que Larregui se volvió distante y violento después de haber sostenido relaciones sexuales con ella.

Él nunca respondió ante las acusaciones que incluían el testimonio de otra mujer, quien afirmó haber sido violada por León cuando ella se quedó una noche en su casa.

También en el 2019 el músico decidió cerrar su cuenta de Twitter tras ser comparado con un vagabundo. Como parte del reto viral ##10yearschallenge un usuario juntó dos fotos de León con 10 años de diferencia, pero los comentarios se llenaron de burlas hacia su aspecto físico en el pasado. Luego de defenderse, el intérprete desapareció su cuenta.

Quizá el altercado más popular que ha atravesado sucedió en 2010, cuando fue detenido por la policía de la Ciudad de México tras negarse a ser sometido a la prueba del alcoholímetro. Estuvo detenido más de 36 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "El Torito".

Ante las cámaras de prensa que captaron el momento, se comportó irreverente e incluso violento.

"Policía mexicana corrupta. Me arrestaron porque estaba caminando en la calle… estaba tomado, pero caminando en la calle, eso es ilegal", argumentaba.

"Estoy agresivo porque me tienen encerrado en una pu.. patrulla nomas por estar caminando en la calle", dijo en su momento. Ante la pregunta de un reportero de ¿por qué pateó su cámara?, Larregui respondió: "Porque te odio".

También lo han defendido

No todo han sido críticas y burlas hacia el intérprete de "Love". El año pasado también lo defendieron en redes sociales al considerar que uno de los familiares de sus fans lo acosó sin justificación.

Según relató el usuario Leo Andarza, el cantante se negó a tomarse una foto con su hermano y en venganza su padre se acercó a León para tomarle fotografías muy cerca del rostro.

"Un personaje público no está obligado a cumplir con demandas ajenas" y "No era su obligación querer tomarse fotosV, fueron algunos de los comentarios que se hicieron en la publicación, que se hizo viral.