Deja Alonso Hernández la competencia de La Voz, al ser el tercer expulsado por Montaner.

El cantante e intérprete de "Me va a extrañar", Ricardo Montaner, despidió al participante Alonso Hernández de La Voz, convirtiendo a Alexis Tanguma en el tercer finalista del programa.

El #EquipoMontaner ya tiene a su gran finalista, ¡Alexis, muchas felicidades! ✌️❤️



Dinos qué piensas con el HT #FinalLaVoz. �� pic.twitter.com/cGVxwyjD4z — LaVozTVAzteca (@LaVozTvAzteca) September 1, 2020

Alonso Hernández, de 29 años, interpretó la canción I´m not the only one" del cantante Sam Smith y junto a su Coach, cantó "El poder de tu amor", siendo después de ese momento cuando tuvo que dejar la competencia.