Degusta Eduardo Verástegui una tarántula frita

Tijuana, BC.- “Que belleza”, dijo Eduardo Verastegui mientras veía la tarántula frita que degustará en el mercado Jamaica en la Ciudad de México.

El cantante y actor, compartió en sus historias de Instagram, una visita al famoso lugar, donde pedía a sus seguidores el apoyo al consumo local, ya que en este sitio encontraban cosas deliciosas.

Portando una gorra verde, que dice “México, orgullo y tradición”, destacó que muchas veces se había persignado antes de hacer algo, y en ese momento era especial.

“Recuerden que esto no lo pueden hacer en casa, me he persignado muchas veces, porque neta que estoy haciendo cosas que nunca había hecho en mi vida, ahí va la tarántula, no lo hagan en casa”, recalcó.

Verastegui ha estado en el ojo del huracán por su postura en apoyo a Donald Trump, quien durante su presidencia lo invitó a formar parte de la Comisión Asesora sobre Prosperidad Hispana de la Casa Blanca.