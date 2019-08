Defiende Santiago Ramundo a Julián Gil y dice si Geraldine Bazán fue infiel

Luego de darse a conocer que Santiago Ramundo había terminado su romance de pocos meses con Geraldine Bazán debido a que la actriz le había sido infiel con su colega Jaime Mayol, y que esta información la obtuvo de su amigo Julián Gil, el ex de Bazán salió a aclarar esta situación.

A través de su cuenta de Instagram, Ramundo colocó un video en el que habla directamente del tema, decisión que tomó horas después de que la mamá de Geraldine despotricara contra Gil, asegurando que él era capaz de eso y más, pues si pudo desacreditar a la madre de su hijo (Marjorie de Sousa), no se tentaría el corazón para hacerlo contra Geraldine.

En las imágenes, Santiago explicó: “Aquí estoy aclarando algo que estaba implícito en el posteo de ayer frente a estas falsas y maliciosas versiones. Niego rotundamente que Julián Gil o alguien me vino con el chisme de una infidelidad. No, eso no sucedió”.

Al mismo tiempo, sobre el supuesto engaño de Bazán, el histrión detalló: “La decisión que nosotros tomamos a mediados de marzo no tiene nada que ver con terceros. Gracias a todos ustedes por el cariño y respeto”.

Por si esto no fuera suficiente, junto al video, Santi escribió: “Julián Gil es mi amigo y siempre está al tanto de lo que me sucede a nivel laboral y personal. Aunque estaba implícito en el posteo anterior, aclaro qué Julián Gil también es víctima de las versiones falsas y maliciosas, ya que jamás me mencionó algo semejante. Es un caballero, y así debe ser tratado. Con este video doy por finalizado el tema, gracias por el respeto y cariño”.

Es de esta manera como Santiago Ramundo trata de dejar en claro que su relación con Geraldine Bazán terminó antes del supuesto amorío que ella tuvo con Mayol, y sobre todo, que su gran amigo Julián Gil nada tuvo que ver con su truene.