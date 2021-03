Defiende Maribel Guardia a Ninel Conde tras señalamientos por fraudes de Larry Ramos

Ciudad de México.- Ninel Conde sigue en boca de todos tras las acusaciones de fraude en contra de su esposo Larry Ramos, sobre todo después de que su ex pareja Giovanni Medina dijera que a la cantante le gusta el dinero fácil y por esto está con él.

Por tal motivo, Maribel Guardia decidió salir en defensa de su colega y amiga durante su encuentro con la prensa a las afueras de Televisa San Ángel, destacando que el “Bombón Asesino” es una mujer muy fuerte.

“Le tengo mucho cariño a Ninel, yo trabajé con ella en “Cleopatra metió la pata” y “Arpías”, hemos coincidido muchas veces y la verdad me duele mucho por todo lo que está pasando, me sorprende la capacidad que tiene ella de pasar por tantos problemas y siempre tener una sonrisa y trabajando, la verdad que es envidiable, porque yo por menos de eso me derrumbaría completamente”, manifestó.

Al respecto de los audios donde aparentemente Larry admite que cometió diversos fraudes, Guardia comentó: “No tengo nada qué opinar, mis respetos para mi amiga, que Dios la proteja, que Dios la acompañe, la guarde en la palma de su mano y ojalá que todo salga bien”.

Finalmente, la cantante y conductora destacó las cualidades de Ninel Conde. “Es una mujer super trabajadora, yo que la he conocido, pues igual que yo, anda chambeando de arriba pa’ abajo, es impresionante la capacidad que tiene ella para querer trabajar, siempre se está reinventando, mis respetos, o sea, es una mujer muy trabajadora”.