Defiende Mariana Seoane a Ninel Conde por las burlas de su rostro

Luego del revuelo que causo Ninel Conde a finales del mes de enero cuando apareció en un video con el rostro excesivamente inflamado y después tratara de justificar su aspecto argumentando que esté se debía a un medicamento que consumió para el dolor de espalda, Mariana Seoane defiende a su colega y se lanza contra quienes la criticaron.

“Como les gusta la chismeadera, a poco no.. a ver.. que ma$%&/... perdón a ver ustedes saben cómo es la gente que no tiene nada qué hacer y hace los ‘memes’, algunos son muy divertidos ¿verdad?, pero otros, cuando nos tocan a nosotros son feos, entonces yo creo que siempre tienen algo de que hablar”.

Además aseguró que las burlas a la cantante son estupideces.

“Pero la vieron ¿no?, esta hermosísima entonces es como quien dice w$%&… que ya no hagan esos ‘memes’, de que ya no le hinchen la cara, que ya no hagan esas estupideces…”

Seoane aclaró que si bien ella y Ninel no son amigas, si tiene una buena relación con el “bombón asesino”

“No, no somos amigas, pero nos llevamos super bien, es que yo digo, los que somos amigos nos llamamos, nos vemos o nos frecuentamos, pero yo la veo y la saludo con mucho cariño, la verdad. Yo la admiro, es una mujer luchadora, es una mujer hermosa, que no tengo por qué hablar nada malo de ella, la verdad no tengo nada que decir”.

Por último, la "Niña buena" reconoció que lo mas adecuado es hacer caso omiso de las burlas y tomar una actitud como lo hace Ninel, quien sabe muy bien manejar las críticas.

“Pues si hablan pues ya no peles wey, esa es una buena actitud, yo creo que ella se las ‘torea’ muy bien porque sino no vendría ni estaría aquí, se pone para la foto igual que uno”.