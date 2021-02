Defiende Erika Buenfil a su hijo Nicolás de los que ponen en duda su sexualidad

Ciudad de México.- Erika Buenfil salió en defensa de su hijo Nicolás luego de que algunos internautas pusieran en duda su sexualidad por haber portado un vestido para grabar un video junto a su famosa madre en TikTok.

Durante la entrevista que concedió al programa Hoy la llamada “Reina de TikTok” minimizó los comentarios en redes sociales y dijo estar segura de la sexualidad de su hijo.

“Sí alguien sabe lo que tengo de hijo (soy yo), y aparte no tendría problemas de ningún tipo, de cualquier tipo de situación ¡eh!, tampoco, pero se disfrazó porque esa era la intención, o sea, de hecho, tengo muchos compañeros actores que también se disfrazan y el TikTok es para eso, para disfrazarse, para jugar, para reírse, y mi hijo lo estaba haciendo… ¿y qué?, o sea, yo estaba muerta de risa”, aseguró.

De la misma manera, Erika subrayó que tanto ella como su hijo no tienen ningún problema con el tema de la diversidad sexual. “Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo, y a mi tampoco me cuesta ningún trabajo por mi carrera, por mi vida, por mi forma de pensar, yo soy super abierta, y no tengo ningún problema, y tengo amigas y conocidas y conocidos con todo tipo de preferencias, como dices tú, y de muchas formas de ser, y todos siempre están en mi corazón”.

Por otra parte, la actriz también aprovechó la entrevista para desmentir que está estrenando romance, pese a que hace algunas semanas confesó que estaba abierta al amor.

“¡Házmela buena! […] no tengo galán, no. […], porque no quiero realmente y no he encontrado, y la pandemia no ayuda, pero aparte no ayudo yo tampoco, entonces… pues no tengo”, remató.