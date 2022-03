Defensores de Pascacio López afirman que Vanessa Bauche orquestó la denuncia de abuso sexual

Los encargados de la defensa legal de Pascacio López se pronunció para anuciar los posibles motivos que llevaron a Sarah Nichols a denuciar a Pascacio López por abuso sexual.

El abogado José Enrique Pascacio brindó una entrevista telefónica al programa Ventaneando para señalar a la artista que protagonizó la cinta “Amores Perros” de estar detrás del acto que llevó a la aprehensión de López.

En el año 2020 en un proyecto de Netflix, participa el hoy imputado Jorge “N” (Pascacio) y participa una señora Vanessa Bauche, y la persona que hoy se dice víctima de un delito de violación. A raíz de alguna diferencia en la cuestión del trabajo, entre Vanessa Bauche y el hoy imputado, es que Vanessa Bauche inicia una contundente campaña de inventos en contra de el hoy imputado Jorge “N”, esto no prospera; sin embargo, como ya no son contratadas tanto ella como la hoy víctima, que se dice víctima, es que en el año 2021, es decir, un año después, se inicia una investigación”, explicó el licenciado.

Te puede interesar: Aprehenden al actor Pascacio López por presunta violencia sexual

Posteriormente, José Enrique Pascacio manifestó: “La hoy víctima y el imputado mantuvieron una relación de noviazgo, yo les voy a presentar todas las comunicaciones escritas que existen antes y después de la supuesta violencia y violación tan fea y contundente que le están armando al hoy imputado. Antes, durante y después (charlaron) y de ello yo les voy a presentar las conversaciones vía WhatsApp para que ustedes aprecien que una persona humillada en las condiciones en que se está armando todo este circo, no puede una mujer dirigirse con cariño, con amor, con agradecimiento media hora después de ocurrido un evento de esa naturaleza, una, dos, tres y meses después, comunicaciones amorosas”.

Al respecto de la forma en que buscará que Pascacio no sea vinculado a proceso el próximo martes, el abogado detalló: “Los medios de prueba que vamos a aportar son una pericial en criminalística relativa a los mensajes de amor que hay antes, durante y después del supuesto evento de ambos; vamos a presentar también un dictamen ginecológico donde la víctima resulta que aun es señorita, en el examen que le hacen, un año después de supuestamente haber sido violada de una forma muy fea; finalmente hemos entrevistado a algunos testigos que participaron en ese proyecto de Netflix, quienes dan referencia de que no es cierto, porque nunca tuvieron una diferencia de ninguna índole, ni notaron absolutamente nada”.

Por último, el defensor legal de López brindó detalles del motivo que provocó el enojo de Vanessa contra Pascacio.

Te puede interesar: Todas las actrices que han acusado a Pascacio López

“Hay una señora de apellido Bauche que se sintió muy ofendida por Pascacio López en virtud de que no fue contratada en capítulos subsecuentes y tampoco la novia. En un momento Pascacio López, de una manera, vamos a decir que descortés, le llamó la atención a esta señora Bauche porque no se aprendía sus guiones y al momento de filmar las partes correspondientes, lo hacían repetir 20 o 30 veces la escena, entonces cuando lo hace públicamente, la señora le toma un odio y le dice que le va a destruir la vida, ese es el verdadero móvil, para entonces en ese momento la relación de noviazgo fue buena entre ellos, pero cuando ya no contrataron a la víctima, es cuando viene Vanessa, la convence para presentar un año después un montaje como el que están haciendo”, concluyó.