¿Dedica Lupillo Rivera su nuevo tema a Belinda?

Lupillo Rivera sigue provocando reacciones con respecto a su relación con Belinda, sobre todo luego de que se filtrara una fotografía en la que el llamado “Toro del Corrido” supuestamente luce un tatuaje en su brazo con el rostro de la cantante.

Aunque el cantante ha optado por hacer a un lado su vida personal y ha dado a conocer un nuevo sencillo “Lo que siento”, sus seguidores no dejaron de preguntar si es dedicado a la intérprete de “Sapito”.

Debido a que el inicio del tema dice: “Cómo no perderme en el verde de tus ojos si son tan bellos, cómo negar que tu mirada me fascina, que te has vuelto para mí, la mitad que me faltaba”, inmediatamente los fans no dudaron en mencionar a Beli.

Asimismo, en otra parte de la canción subraya que más allá de las críticas, su amor está por encima de todo. “Que nos critiquen, que nos juzguen y que digan lo que les plazca que eso no nos interese, que lo importante es lo que por mi tu sientes y lo que siento, pues que lo sepa la gente”.

Cabe resaltar que desde que comenzaron las especulaciones sobre este romance, tanto Lupillo como Belinda han evadido el tema, sobre todo Rivera, quien prefiere deshacerse en halagos por la también actriz antes de confirmar su amorío.