Dedica Ferdinando Valencia sus primeras escenas en 'La Mexicana y el Güero' a su hijo fallecido

Ciudad de México.- Ferdinando Valencia ha comenzado las grabaciones de “La Mexicana y el Güero”, luego de ser confirmado como el actor que suplirá a Eleazar Gómez en la telenovela protagonizada por Itatí Cantoral y Juan Soler.

El artista se mostró feliz con este nuevo reto profesional y recordando a su fallecido hijo Dante comentó: “y poco a poco irá trayendo tortas, no solo para mí, sino para sus abuelos y para su familia, creo que están pasando cosas muy buenas, y sé que ahí está mi ángel”.

De la misma manera, Valencia dijo en entrevista para el programa Hoy que ha recibido mucho apoyo de su pareja Brenda Kellerman para realizar este proyecto.

“Ella dice: ‘ve, haz lo que tengas que hacer, pásala bien, disfruta, tú puedes, échale al reto, te doy tu espacio para que el niño no llore, después ya llego y voy a estar contigo’”, contó.

Por último, Ferdinando subrayó que gracias a esta oportunidad laboral podrá seguir cubriendo parte de la deuda que tiene con el hospital donde fue atendido su bebé antes de morir, debido a que la Asociación Nacional de Actores no ha cubierto los gastos.

“Tener argumentos económicos me viene bien… me deshice de un par de cosas, conservo otras afortunadamente, pero lo correcto no es, sinceramente lo digo, mis derechos están, lo correcto no es que salga de mi bolsa lo que tendría que salir de la de ellos (ANDA)”., remató.