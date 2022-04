Declaraciones de Tony Succar tras perder el Grammy ante Rubén Blades

El álbum "Live in Perú" nominado para el Grammy a Mejor álbum tropical latino del músico Tony Succar, fue vencido por Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta.

El premio se le otorgó a Rubén Blades el legendario salsero por su proyecto discográfico "Salswing", en colaboración de Roberto Delgado & Orquesta; sin embargo, los músicos no se presentaron para recibir fonógrafo .

El músico por medio de sus historias de instagram nos dejaría las siguientes declaraciones “No ganamos mi gente, pero solo quiero agradecer a todos los nominados. Rubén Baldes, Rubén es Rubén. Este es un momento especial. Gente, vamos a seguir disfrutando de la gala. Todavía es temprano, hay muchas cosas por hacer, por gozar”, dejo claro Succar.

El peruano Tony Succar asistió a la gala los Premios Grammy 2022 en compañía de sus padres, Antonio Francisco y Mimy Succar, y su hermano Kenyi.

El álbum “Live in Perú” se encuentra compuesto por 19 canciones, que en total suman de 1 hora con 35 minutos. Entre los temas más destacados se encuentran sus versiones de “Será que no me amas” (Luis Miguel), “Billie Jean” (Michael Jackson), “Uptown Funk” de Mark Ronson, “A puro dolor” (Son By Four), entre otros.

