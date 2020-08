Debutan Angelique Boyer y Sebastián Rulli como empresarios

Ciudad de México.- Angelique Boyer y Sebastián Rulli son una de las parejas del medio artístico más estables, y además del amor que los une, ahora también están atados económicamente, pues debutan como empresarios de suplementos alimenticios.

De acuerdo al actor argentino, debido a que muchas personas les pedían consejos para lucir una escultural figura, es que la pareja tuvo la idea de incursionar en esta nueva faceta.

“Hoy por hoy podemos compartir con la gente que quiera seguirlo, nuestros complementos, productos ya probados con nosotros, que nos han ayudado a mantenernos en línea, en forma, saludables”, dijo Rulli en entrevista para el programa Hoy.

“Empezamos con formativos, empezamos con polvos proteicos y también Angie tiene unos cafés con proteína, todo tipo de productos que te ayudan a mantenerte en forma y de una manera balanceada”, detalló.

Sin embargo, Sebastián no descartó algunas críticas por su incursión en esta rama y subrayó: “yo no soy nutriólogo, no he estudiado esa especialidad, y es muy importante porque cada cuerpo es un mundo, todo lo que a mí me puede funcionar, quizás a ti no, necesites más, menos o determinadas cosas, por eso siempre es básico y fundamental estar asesorado de gente profesional”.

Para finalizar, el histrión destacó que ha tomado algunas medidas para que su relación con Angelique no se vea afectada en el terreno amoroso.

“Cuentas claras, amistades largas, como cualquier negocio, también los números y los papeles mandan, con Angie tenemos muy claros que nuestra relación es independientemente de los negocios, y lo hacemos bien, lo hacemos como corresponde, somos socios, somos amigos, somos pareja, somos compañeros dependiendo de cada lugar y cada situación y cada forma de hacer las cosas”, remató.