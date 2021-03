Debuta El Chacal como padre de un niño

Miami, Florida.- El cantante de música urbana Chacal experimenta la dicha de ser padre al debutar con el nacimiento de Milán, hijo que procreó al lado de su pareja, Anisleidy Valdés.

Milán, quien nació el jueves pasado en la ciudad de Hialeah, se encuentra en perfecta salud, y el médico a cargo del cuidado del pequeño fue el Doctor Carlos Rodríguez en un hospital de dicha localidad.

"Estoy súper agradecido con todo el mundo que nos han enviado sus mensajes bonitos y que han estado pendiente de nosotros. Me siento muy afortunado de poder ser padre por primera vez y es un amor inexplicable que siento por él. Gracias en especial con el doctor y todas las enfermeras y enfermeros que cuidaron de Milén”, dijo el intérprete.

Emocionado por la llegada de su hijo, Chacal lanzó "Amen", canción emotiva que le escribió, antes de nacer. El video musical el cual se encuentra el cantante tocando piano en un playa, habla del sentimiento y el anhelo de ser papá.

"No te conozco y me muero por verte, te estoy esperando hace nueve meses" es sólo una de las líneas de este tema. Al final, un poderoso mensaje "La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos".

