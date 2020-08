“Deberían enfocarse más en hacer música” dice Yahir a exacadémicos

HERMOSILLO, SONORA.- El cantante hermosillense Yahir realizó una entrevista con Flor Rubio donde recomendó a sus compañeros exacadémicos enfocarse en sus metas musicales y recuperar esa chispa de cuando participaron en el reality, “Yo los quiero mucho, no se si lo que están alegando vale la pena”, comentó el artista.

“Son muy talentosos y deberían enfocarse más en otra cosa, en hacer música, en tener proyectos musicales fuertes, en estar buscando la manera de seguir con ese sueño que llegamos hace 18 años a la Ciudad de México”, afirmó Yahir.

Yahir recuerda con cariño sus días en La Academia y a sus compañeros, “La verdad es que no hay nada mejor que la Armonías entre amigos y compañeros, sentir el apoyo entre unos y otros”. Explico que sí le gustaría participar en un reencuentro, pero ahora depende de cumplir con sus compromisos previos: “A mí claro que me encanta la idea, ahora yo trabajo con un manager desde hace 8 años que también es muy importante. A mi me encantaría, pero se que es un tema que se tiene que platicar”

“La vez pasada que intente armar las cosas, pero desgraciadamente no salieron como queríamos, pero me gustaría que estuviéramos en un futuro todos juntos, no unos sí y otros no ¡Todos juntos!”, platicó el hermosillense", recordó el interprete y comentó, “Eramos un gran equipo, una gran familia, y me encantaría que el público también disfrutara con nosotros esa unión”.

Sigue trabajando en nuevos proyectos

Como la mayoría de los mexicanos, Yahir fue uno más que se despidió de sus compañeros en un fin de semana de puente y ya no ha podido a regresar a trabajar con ellos, “Estuvimos con la obra trabajando bien padre, una super obra, de repente dijimos ‘bueno, nos vemos en dos semanitas’ y ya han pasado cinco meses”, platicó el intérprete de "La Locura".

Explica el cantante que ha usado este tiempo para desarrollar otros proyectos. “Vamos a tener un showcase por acústico, lo vamos a estar transmitiendo por las redes, muy padre, estamos montando varias canciones en este formato que a mí me encanta”, comentó y agregó, “Vamos a estar grabando y transmitiendo ese día, el 7 de agosto, a partir de las 7:30 y vamos a tener un más grabado para más adelante”.

Algunos Estados de la República Mexicana ya se encuentran en #SemáforoNaranja. Con ello, debemos de estar atentos a las recomendaciones de salud. No bajemos la guardia y sigamos cuidándonos. pic.twitter.com/AYfxGxAt1r — Yahir (@yahirmusic) June 30, 2020

Después de pasar varios meses trabajando desde Hermosillo, se dice feliz de poder regresar ya a las salas de grabación: “Emocionado por que voy a México a grabar ya parte de mi disco, cosa que nos había detenido totalmente la pandemia y ya teníamos ganas de meternos al estudio”. Ahorita el artista está trabajando de manera virtual para complacer a sus seguidores, pero será hasta octubre o noviembre cuando se puedan presentar en vivo

Por todas las cosas malas nos da muchas buenas, y muestra de esto es el tiempo que ha tenido el Yahir para compartir con su hijo más pequeño, “Increíble, gracias a Dios, ha sido increíble. Lo disfruto cada rato, a cada momento, le encanta la música”, dijo el cantante.