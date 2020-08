¡De vuelta a la normalidad! Hugh Jackman se relaja en la playa junto a su esposa

NUEVA YORK.- Con el regreso a la "nueva normalidad" los famosos han decidido retomar poco a poco los espacios en los que solían pasar un buen rato o que aprovechaban para relajarse después de sus grabaciones. Los paparazzi lograron captar a una de las golden couples de Hollywood divirtiéndose en la playa.

El sitio elegido por los protagonistas de las fotos fue Hamptons, Nueva York; así pudimos ver a Hugh Jackman y Deborra Lee Furness pasando un día de relax en el mar acompañados de sus perros, mientras disfrutaron del sol y de la posibilidad de descansar en pleno verano.

Hugh Hackman fue visto en las playas de New York.

Hugh no deja de sorprender nunca, ya que a sus 51 años tiene una figura envidiable. El cuerpazo que mostró este 29 de julio deja en claro por qué tienen tantas seguidores y fans que lo admiran por su bien trabajado físico y el talento actoral que ha demostrado en más de una ocasión.

Un premio a su calidad como actor llegó con el anuncio de los nominados al Emmy. Jackman se alzó con la posibilidad de ganar una estatuilla en la categoría de Mejor Actor en una Miniserie o Película por su actuación en Bad Education (HBO). El histrión agradeció la distinción y aprovechó para reavivir su "rivalidad" con otro galán consentido.



EXC Hugh Jackman and Deborra Lee Furness

Hugh Jackman y Deborra Lee Furness disfrutaron del verano en Nueva York. (Backgrid/The Grosby Group/Lagencia Grosby)

"Muchos mensajes de gente que conozco, pero ninguno de Ryan (Reynolds)”, dijo Hugh durante una entrevista con Scott Tweedie, de Daily Pop; en su broma incluyó a la esposa del protagonista de Deadpool: "Pero Blake(Lively) [me escribió]… Espera lo estoy leyendo ahora: 'El está devastado, dice que no saldrá de la cama por tres días'", expresó el protagonista de Les Misérables.

Excelente forma conserva el actor.

"Este es el mejor regalo que me hayas dado ¡No lo sé! Es todo lo que me escribe Blake", añadió. Jackman también aceptó que para que este "pleito de años" entre ellos termine está dispuesto a recibir una disculpa pública de Reynolds.

Ya más serio, el también cantante dijo de este reconocimiento de la Academia de Televisión es "una buena noticia en lo que ha sido un momento difícil para todos. Particularmente veo la lista de actores nominados y veo la calidad que hay ahora en la televisión".

"Honestamente es un gran honor. He estado en el negocio durante 25 años, quiero decir: ‘No voy a dar esto por sentado (ganar), no va a suceder todos los años (estar nominado)… puede suceder (llevarse el premio a casa), o puede que probablemente no, así que hay que disfrutarlo", comentó Hugh.

Como respuesta, Ryan le envió un video mensaje a Jackman para "felicitarlo", aunque (para seguir jugando) comentó que no merecía su nominación. Hugh publicó el video en Instagram con el mensaje: "Cuidado @VancityReynolds… te ves un poco verde. (¡Gracias @TelevisionAcad por hacer posible este momento!)".