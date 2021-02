De quinceañera a alcaldesa: Rubí Ibarra se habría postulado

CIUDAD DE MÉXICO.- Rubí Ibarra vuelve a dar de qué hablar, cuatro años después de haberse convertido en una celebridad de redes sociales por su particular invitación para su fiesta de XV años.

Ahora, la joven de 19 años de edad está en boca de todos luego de que, supuestamente, se haya postulado para ser alcaldesa de Charcas, San Luis Potosí.

Varios medios de la localidad informaron que la chica que se volvió famosa en 2016 buscaba una candidatura por medio del partido Movimiento Ciudadanos.

Sin embargo, la propia Rubí decidió salir a aclarar estos rumores, pues, aunque en un principio quiso quedarse al margen, las cosas se salieron de control.

A través de sus historias de Instagram, la joven emitió su postura respecto a su supuesta candidatura.

“En redes sociales está circulando un tema, mucha gente lo está compartiendo, de que supuestamente yo me voy a lanzar de presidenta (municipal) aquí en Charcas. Lo cual aquí les digo que es totalmente falso. […] No es verdad. Ni siquiera estaba enterada de la situación”, afirmó Rubí.

Lo peor sería que aquello no sólo quedó como un rumor, sino que Rubí dice que ha recibido amenazas desde que se dio a conocer la noticia.

"Muchas personas me están comenzando a agredir en redes sociales, me están acosando. Realmente no puedo creer que aún sean ingenuos y crean en páginas amarillistas”, añadió Rubí.

Además, Rubí negó tener interés en la política, pues actualmente está estudiando la carrera de Comunicación, con especialidad en televisión.

“La política no es absolutamente nada de mi interés. Nada que tenga que ver con eso me importa. Yo estoy en mis propios planes de vida y proyectos. Estudio Comunicación, inclinado a la televisión. […] Dejen de creer todo lo que ven en redes sociales. No sean ingenuos”, puntualizó Rubí.