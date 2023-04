¿De qué murió Raquel Welch, actriz recordada por ser símbolo sexual?

Ciudad de México.- El pasado 15 de febrero despidieron a la actriz hollywoodense, Raquel Welch, quien falleció a sus 82 años. Ahora se reveló su causa de muerte.

El representante de la artista envió un comunicado a la prensa en donde únicamente mencionó que Welch había partido de este mundo. “La legendaria y explosiva actriz de cine, televisión y teatro, falleció pacíficamente por la mañana después de una breve enfermedad”, dijo parte del mensaje.

Causa de muerte

Sin embargo, este 4 de abril se reveló que, en el momento de su muerte, la dos veces nominada al Globo de Oro, se encontraba luchando contra el Alzheimer, según el certificado de defunción que fue obtenido por el medio estadounidense TMZ, a pesar de que la actriz nunca habló públicamente sobre la enfermedad.

Asimismo, la reconocida intérprete y modelo estadounidense fue declarada muerta a las 2:25 de la mañana del 15 de febrero en su casa, y desde entonces fue incinerada, informó el portal de noticias.

Últimos proyectos

Después del éxito de Raquel Welch con sus primeras cintas, protagonizó varias como ‘The Three Musketeers’ de 1973, que le valió un Globo de Oro a la mejor actriz en una película de comedia o musical. Otros filmes en su carrera fueron ‘100 rifles’, ‘The Prince and the Pauper’ y ‘Chairman of the Board’. Su último papel cinematográfico fue en Cómo ser un Latin Lover (2017) junto a Eugenio Derbez y Salma Hayek.