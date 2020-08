"De primera Dama, esa fue la mejor novela de su vida", opina Aylín Mujica sobre la Gaviota.

MIAMI, Florida.- La actriz cubana Aylín Mujica se ha unido al equipo del programa Suelta la Sopa de Telemundo, desde su llegada ha generado varias noticias por sus opiniones y en su emisión más recientes opinó sobre la carrera artística de Angélica Rivera.

"Angelica Rivera a la mejor está calladita porque está esperando al mejor postor", comentó la actriz a lo que añadió, "Sí, calladita se ve más bonita, pero a la mejor también está esperando que venga alguien con una cifra bastante importante para hacer la historia de su vida".

¿Qué piensas sobre el regreso de #AngelicaRivera a la actuación? ¿Crees que el público la aceptará? ¿Coincides con #KateDelCastillo en que no la tiene fácil? #AylinMujica habla del asunto • #slschitchat @Aylin_Mujica pic.twitter.com/Kf147PdUY6 — Suelta La Sopa (@SueltaLaSopaTV) August 5, 2020

Durante la transmisión de hoy miércoles, Mujica reconoció el trabajo de la actriz mexicana, "Yo creo que ella es una excelente actriz, cualquier personaje que le den va a llegarle".

En base a los personajes que ha interpretado Angélica Rivera, la actriz Aylín Mujica opinó, "Hasta el de Primera Dama, ese fue la mejor novela de su vida".

La cubana Aylín Mujica reveló que tuvo algunos conflictos con la actriz y ex primera dama Angélica Rivera, luego de que esta le tomara rabia y enojo cuando ambas intentaban tener el papel principal de la novela La Dueña en 1994.

"A mi lo único que me preocupa es que en ese personaje que le den o en la historia real de su vida, a través de una historia contada, no le tenga que dar una bofetada a alguien, por qué sí no, prepárate, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia". expresó Aylín durante su intervención en el programa.