¡De lo más HOT! Sofía Rivera Torres presume cuerpazo con micro bikini en las redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO.- El haberse unido en matrimonio hace unos días con Eduardo Videgaray no le quita la oportunidad a Sofía Rivero Torres de compartir con sus seguidores los resultados del esfuerzo que ha hecho por años para llegar a tener un cuerpo espectacular.

Sofía tiene 28 años de edad y es originaria de San Diego, California. Apenas hace unos días se casó con su compañero de trabajo y pareja sentimental Eduardo Videgaray, con quien conduce el programa “¡Qué Importa!”, de Imagen Televisión.

Pero esta vez los internautas y seguidores de la presentadora se quedaron sin palabras al ver su figura y la cintura “de avispa” que se carga la californiana, quien se dijo orgullosa de haber logrado mantenerse en tales condiciones físicas.

Veo estas fotos de hace unos meses (hace unos kilos) y me siento muy orgullosa de mi esfuerzo. Todo el 2020 me lo eché bajando poco a poco, lento pero seguro. Ahorita estoy mejor, más fit y más delgada pero como ahorita no estoy en la playa les dejo esta", escribió.