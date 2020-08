De la mano de Dharius, Tiro Loko va del rap al cine

Tiro Loko fue profesor de boxeo antes de ser rapero. Le dio clases al hijo de Dharius, quien era compositor del grupo de hip hop Cartel de Santa, y entonces su carrera comenzó.

En un principio fue el MC (vocalista) cabecera de Dharius, pero luego de cuatro años (2018) comenzó su carrera en solitario bajo el sello discográfico "El clan récords", en el que ambos participan. Ahora tiene tres sencillos propios.

"Dharius y yo nos hicimos compas, pero jamás pensé 'orale voy a empezar a rapear como él'. Yo ya tenía algo de letras escritas porque antes tocaba la guitarra, pero me gustaban otros géneros cuando estaba muy morro, como rock. Cuando empiezo a trabajar con él como apoyador estuve viajando durante mucho tiempo, viendo cómo la gente se identificaba con él y fue cuando dije 'que chingón que alguien que está ahí en el público cante algo que tú escribiste con el corazón'", contó Tiro Loko en entrevista.

Ambos incursionaron en el cine con un cortometraje llamado "Loko", dirigido por Pedro Pablo Rodríguez, y que cuenta con la participación del actor de doblaje Sebastián Llapur.

Tiro Loko es el actor principal y el proyecto fue realizado en Zacatecas, con una duración de 18 minutos. Aunque aún no se ha estrenado en México, fue nominado en dos festivales de cine: "First Time Filmmakers Session", en Londres y "The Golden Short Film Festival", en Italia.

"Para mí fue una experiencia totalmente diferente el grabar el corto porque no es lo mismo que grabar un videoclip de rap, ya involucra demasiadas cosas y en este cortometraje, a pesar de que yo ya me sabia la historia, el día que vi el corto por primera vez me quedé intrigado. Creo que eso es lo que vieron en los festivales a los que fue nominado", opina el rapero, quien no quiso revelar detalles de la historia.

Recientemente estrenó el tema "El perdedor", con el que intentó salir de lo convencional en el rap y le puso sentimiento a la letra que habla de un hombre con el corazón roto.

"Le quería dar ese giro inesperado porque nadie se lo esperaba. Después de '16 toneladas' y 'Al tiro loko' (sus anteriores canciones), se esperaban que llegara tirando metralletas y rimas y de repente salgo con esto. Era algo que yo quería, buscar algo distinto a mí mismo, a lo que ya tenía acostumbrada a la gente y creo que funcionó".