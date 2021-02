¡De infarto! Kendall Jenner presume sus glúteos mientras usa tanga y deja boquiabierto a más de uno

ESTADOS UNIDOS.- Luego de que fuera señalada de retocar sus fotografías para lucir un cuerpo espectacular, una vez más Kendall Jenner dejó en claro que su cuerpo es natural y no necesita recurrir a Photoshop para verse como toda una diosa.

A través de su cuenta de Instagram la súper modelo publicó una serie de fotos en las que aparentemente se encuentra de viaje con su novio Devin Booker, con quien hace pocos días confirmó su relación en sus redes sociales.

Pero la imagen que más llamó la atención es donde Kendall se para frente al espejo, se coloca de espalda y toda una selfie a la parte de sus glúteos, presumiendo que el cuerpazo que luce en sus fotos es real, mientras porta un bikini “de hilo dental” color marrón.

Aunque no se le ve el rostro, Kendall dejó en claro que es su cuerpo el que luce en un paradisiaco lugar de Estados Unidos.

IG/kendalljenner



En otra de las fotos sale el basquetbolista Devin Booker caminando por el costado de una cabaña, mientras su novia lo toma por sorpresa y le toma una foto mientras él revisa el celular y ni siquiera se da cuenta.

IG/kendalljenner

Kendall y Devin están avanzando a pasos agigantados en su relación después de casi un año de estar saliendo y de acuerdo a la revista People, su familia ya dio la aprobación a su novio.

Lo que al principio parecía una conexión divertida, ahora es una relación. Son exclusivos y Kendall está muy feliz con Devin. Y su familia piensa que él es genial. Incluso fue invitado a la celebración del 40 cumpleaños de Kim en Tahití”, aseguró un informante al medio.

Después de meses de especulaciones, la pareja hizo oficial su amor en Instagram con tiernas fotografías que publicaron en San Valentín.

Además, la estrella de Keeping Up With The Kardashians publicó una imagen en sus historias de Instagram de ella misma acostada a un costado del fregadero de la cocina, mientras el jugador de los Phoenix Suns estaba recostado encima de ella; la pareja se veía feliz.