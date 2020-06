De impacto, Maribel Guardia con escote y look en blanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque ayer domingo se celebró el día del padre, algunas de las famosas más reconocidas del espectáculo compartieron fotos con su familia y lucieron espectacular.

Luego de haber estado en la sección "La peor vestida de la semana", publicada por El Universal, Maribel Guardia se reinvindica con esta look en total White que enamoró a sus seguidores.

Con un traje completo en blanco y un escote súper profundo, Maribel dejó claro que en esta vida hay que atreverse para verse increíble. Con este atuendo, no solo derrochó sensualidad sino frescura y demostró que el blanco es el mejor color para usar en verano.

Maribel combinó el atuendo con una fedora blanca clásica para darle un toque masculino muy ad hoc a la festividad del Día del padre y con un maquillaje espléndido que encantó. Para lucir como ella es muy sencillo.

TIPS

Si te gustó el look, debes de seguir su consejo en total White y atreverte a explorar los escotes. Puede que no sea el súper escote de Maribel, pero podrías intentar uno en “U” o en “V” para darle más sensualidad al look.

Además, debes de elegir el mejor material. El algodón o el lino es la opción. Como ha estado lloviendo en estos días, podrías sentir que este no es un look muy recomendable, pero créenos, en unos días, cuando el sol esté a lo alto, podrás confirmar que este es el mejor atuendo para luchar contra las altas temperaturas y sin dejar de lado el estilo y mucho menos la sensualidad.