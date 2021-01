"De esas locas que dan la cara": Consuelo Duval

CIUDAD DE MÉXICO.- Consuelo Duval es una de las conductoras del medio artístico más transparentes y carismáticas, sin embargo siempre ha buscado la manera de hacer sonreir a su publico.

Hace unas horas a través de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz compartió una divertida fotografía en la que aparece sonriendo mientras está cargando con sus manos algunos tornillos.

La conductora de "Netas Divinas" abrió su corazón y se declaró una "loca sin remedio", pero haciendo referencia que suele ser una persona sincera, honesta, feliz, que siempre es consciente de lo que tiene en su vida.

Aquí están algunos de los tornillos que me he encontrado en el camino... y que me recuerdan que soy una loca sin remedio. Pero de esas locas que dan la cara, que no hacen trampa, que no dicen mentiras y que no abusan de las personas que me aman!! Ningún tornillo me queda porque el mío se cayó en el taller de Dios cuando me estaba fabricando para bajar a la tierra" escribió la actriz.