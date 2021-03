De actor a maestro, Héctor Suarez Gomís imparte taller de comedia

TIJUANA, B.C.- Sin egoísmo alguno, compartiendo fórmulas y descubriendo talentos, es como Héctor Suarez Gomís imparte el “Taller de comedia honesta” a través de Zoom.

Fue en agosto del 2020 que “El pelón Gomís” como también se le conoce se aventuró en medio de la pandemia a girar sus cursos de presencial a virtual.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Por esta "nueva normalidad" decidí dar mi taller por Zoom... ¡Y funcionó!

Más de 30 valientes confiaron en mí y por eso he decidido hacerlo de nuevo”, escribió en su Instagram el actor.

Hijo del gran Héctor Suarez, quien perdiera la vida el año pasado, dijo que este taller funciona para los que quieren hacer Stand Up, para los que quieren escribir comedia, para los que dan conferencias, coaching o para aquellos que nada más quieren sanar el dolor con humor.

“En las últimas tres generaciones (de doce que he tenido), el setenta por ciento era gente que no quería hacer Stand Up sino aprender a conocerse un poco más y varios ya han dado más de veinticinco funciones”, puntualizó.

Este curso que dara inico el proximo 3 de mayo tiene un costo, pero esos detalles y el porque se quiete participar, se debe compartir al correo de pelongomis@gmail.com donde el personalmente responde.

Durante un live en su Instagram, Gomís se enlazó con dos alumnos, uno de ellos en Texas y otro en Argentina, quienes no son artistas, pero encontraron en este taller una forma de aprender a conocerse.

En este programa se vetan cuatro ejercicios primordiales, entre ellos ¿Qué es la comedia? La fórmula de la comedia, su estructura, los arquetipos de la comedia, la Comedia del Arte, los ocho personajes de la comedia moderna.