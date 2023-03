De Viaje con los Derbez llega este 7 de abril con su nueva temporada

Tijuana BC.- Jamaica es el destino que los Derbez eligieron para aventurarse de nuevo como familia y así llegar a Prime Video con su tercera temporada en la que su público será testigo de nuevas historias entre Eugenio, Alessandra, Vadhir, Aislinn, José Eduardo y la pequeña Aitana.

Todos llegarán a esa playa del caribe para intentar relajarse y olvidarse del caos de los viajes anteriores, y México podrá conocer los detalles a partir del 7 de abril.

Además, la serie familiar llegará también a más de 240 países y territorios en exclusiva y en Estados Unidos y Puerto Rico lo podrán ver únicamente por ViX.

Recuento de la familia

“De viaje con los Derbez” es una serie documental de comedia de seis episodios, con uno adicional de recuento, que sigue a una de las familias más queridas del entretenimiento mexicano.

Serán dos episodios semanales los que se destaparán desde el próximo viernes, además cabe recordar que no hace mucho Eugenio estrenó la temporada 5 de “LOL: Last One Laughing México”.