De Sur a Norte, lo nuevo de Nortec

Tijuana, BC.- No solo el toque característico de Nortec se experimenta en “De Sur a Norte” el nuevo disco de la dupla tijuanense Ramón Amezcua “Bostich” y Pepe Mogt “Fussible”, pues bien lo dice su título, viene un camino distinto.

Esto quiere decir que además de los sonidos tradicionales como la tuba y el acordeón, Nortec incluye percusiones mayas, algunos guiños de música disco con voces femeninas, va pues del meridiano a la frontera.

En total son nueve temas entre los que están dentro del álbum, entre ellos “Polen”, el sencillo principal, “Vámonos de viaje” y “Mexican superstar”, por mencionar algunos.

Nortec, un sello distinto de Tijuana

Bostich y Fussible, quienes en 1999 junto al resto de sus compañeros, ahora ya separados, lograron darle ese sello a Tijuana con la deconstrucción de géneros como el norteño, la banda y la música electrónica, hoy en día demuestran que en la música se puede seguir innovando sin perder su esencia.

La dupla no emprendió el viaje sola, lo hizo al lado de Kinky y Ruben Albarran, líder de Café Tacvba en el track ‘Convénceme’ y con los regios ‘Sueño Fronterizo’.

“Convénceme” trata sobre lidiar con esa disruptiva personalidad de hacer lo que quiero hacer sin miedo a ser juzgado.

La canción “¡Vámonos de Viaje”’, es el tema que da apertura al álbum, con toques de acordeón y sus clásicos beats.

Foto: Cortesía

Disco: De Sur a Norte

Nortec

Ramón Amezcua “Bostich” y Pepe Mogt “Fussible”

Canciones: 9

Colaboraciones: Kinky y Rubén Albarrán

Temas del disco

1. "Vámonos de Viaje"

2. "Polen"

3. "Convénceme"

4. "Give It To The Music"

5. "Rocky Road"

6. "Mexican Superstar"

7. "Sueño Fronterizo"

8. "The Sun"

9. "Marcha"