De Silvia Pinal a Carlos Muñoz: Disfruta los memes de la semana

CIUDAD DE MÉXICO.- A pesar de que terminó el 2021, las noticias de espectáculos no cesaron y con ello el humor que conllevaron con la creación de memes, sátira y burlas en redes sociales.

Vimos desde la "resurrección" de Silvia Pinal hasta el México "prieto", el caso controvertido de Rosario Robles, la nueva estatua erigida de AMLO en Atlacomulco, incluyendo algunos errores ortográficos, la polémica discriminación en el parque de diversiones Six Flags y debacle emocional por la salida del "coach" empresarial Carlos Muñoz de las redes.

Escándalo en Six Flags

Los usuarios de redes sociales no pasaron por alto el caso de discriminación contra una pareja gay que se dio un beso en el parque de diversiones Six Flags. Y fue tal la afrenta que la comunidad LGBT+ llamó el pasado jueves a un "besotón" como acto de protesta contra dicha discriminación, y los cibernautas arremetieron con un sinfín de memes donde recordaron Six Flags es la casa de Bugs Bunny, un ícono queer.

"Resurrección" de Silvia Pinal

El alta de la Pinal reactivó la andanada de memes que surgieron la semana pasada cuando Adela Micha aseguró "fuera de cámaras" que Silvia Pinal se encontraba en sus últimos días y pues le pidió a su equipo que fuera preparando un reportaje. Los cibernautas volvieron a la carga con humor.

Cuando Silvia Pinal se recupera satisfactoriamente: pic.twitter.com/APncWYanOH — Simpsonito (@SimpsonitoMX) December 30, 2021

La despedida del polémico Carlos Muñoz

Apenitas el autodenominado "couch empresarial" terminó de despedirse de las redes sociales con un video donde dijo: "No sé cuándo regresaré, pero sé que el día que lo haga, lo haré para seguir trabajando por ustedes, los emprendedores que mueven este mundo hacia adelante. Hasta pronto", que los memes para ridiculizar al influencer, youtuber e instagramer Carlos "Máster" Muñoz atiborraron las redes celebrando su salida.

Carlos Muñoz deja sus redes sociales.



¡Y lo felicitamos, nunca vuelva! pic.twitter.com/xapz5xrUm4 — Simpsonito (@SimpsonitoMX) December 30, 2021

Que no hay México prieto

Y a mitad de semana otra polémica saltó a la palestra social por la campaña México prieto, impulsada entre otros por el actor mexicano Tenoch Huerta, quien a través de ilustraciones quiso mostrar su lucha contra el racismo y el clasismo, pero no fue la mejor forma, pues no ha tenido buena respuesta o la tuvo pero en forma de soberanos memes. La ilustración que subió Huerta y que desató la polémica es esta:

Eso ya se ha visto, Tenoch. pic.twitter.com/TIcIVRN2md — Simpsonito (@SimpsonitoMX) December 30, 2021

Inmortalizan a AMLO

La develación de una estatua en cantera rosa realizada por artesanos de Tlalpujahua, Michoacán, que mide alrededor de 1.80 que inmortaliza al presidente Andrés Manuel López Obrador y que se ubica en la avenida Isidro Fabela, vía de acceso a la cabecera municipal de Atlacomulco, Estado de México, cuna del priismo, generó de inmediato crítica pero también las burlas en redes sociales, donde se hizo en especial del error ortográfico en la placa y lo desigual de una de las manos de la estatua.

Pero por supuesto el gusto de ver su personificación edificada en cantera le duró poco al Presidente pues durante las primeras horas del año la estatua derribada por habitantes de Atlacomulco y apenas despuntó el alba cuando los memes de la estatua decapitada se viralizaron y provocaron un inicio de año con harto humor.