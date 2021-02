Dayglow recrea la atmósfera de los 80

A sus 21 años, el cantante de indie Dayglow es seguidor de una época musical que no le tocó vivir pero que ahora forma parte de su propia propuesta artística: la del pop de los 70 y 80.

Si bien su intención no es sonar como una banda de covers, considera que, al ser lo que más escucha, se ve naturalmente influido por esos sonidos que trae con su nuevo sencillo "Close to you" que marca el preámbulo para su próximo álbum.

"Estaba escuchando mucha música de los 80 y quería hacer un sonido que se sintiera como si lo indie hubiera tomado una canción de Whitney Houston.

"Para el video pensé que la forma de hacerlo correcto era que tuviera esa atmósfera de MTV en sus inicios y una mezcla con los programas de concursos. Estuve viendo videos de presentaciones de televisión viejas para traer esa atmósfera de los 70 y 80".

Dayglow presentó a finales del 2019 su primer álbum "Fuzzybrain", del que no pudo hacer tanta promoción en vivo por la pandemia del Covid-19.

"El primer día del confinamiento en Estados Unidos era el primer día de mi tour y todos los shows ya estaban vendidos. Definitivamente cambiaron mis planes pero como he estado haciendo música y produciendo canciones ha sido realmente muy productivo para mí".

Su nueva música no la hizo pensando en la pandemia pero considera que sus seguidores podrán identificarse con lo que están viviendo hoy.

"La música tiene un impacto emocional, muy poderoso e inmediato en la gente; espero que mi música impacte a la gente y la inspire e impulse a ser mejores personas".